ΕΔΕ στο νοσοκομείο Μεταξά: Νάρκωσαν 52χρονη για σοβαρή επέμβαση που δεν έγινε λόγω βλάβης στον εξαερισμό Ελλάδα 10:22, 15.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ασθενής, αφού ξύπνησε από τη νάρκωση, πληροφορήθηκε ότι η επέμβαση προγραμματίστηκε να γίνει, σήμερα, το πρωί