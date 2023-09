ΕΥΔΑΠ: Σε 15 μέρες ο Βόλος θα έχει πόσιμο νερό - Καθαρό νερό για όλους σε ανταγωνιστικό κόστος Ελλάδα 19:33, 13.09.2023 linkedin

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ ανέφερε ότι ήδη η ΕΥΔΑΠ με την παροχή τεχνογνωσίας βοήθησε στην αποκατάσταση της υδροδότησης στον Βόλο κι έτσι εντός των επόμενων 15 ημερών θα λειτουργήσει εκεί μονάδα καθαρισμού νερού ώστε το νερό να καταστεί και πάλι πόσιμο