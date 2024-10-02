Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα που σκότωνε αδέσποτα στον Βόλο μέσα από βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξε. Ο ύποπρος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του.

Ο άνδρας που συνελήφθη είναι 31 ετών και κατηγορείται για τη δολοφονία μιας γάτας με μαχαίρι, προχθές βράδυ, στον πεζόδρομο του Αγίου Νικολάου, όπως αποκλειστικά κατέγραψαν τα gegonotanews. Επίσης, διερευνάται αν είναι το ίδιο πρόσωπο που έσφαξε σκύλο στην οδό Σπυρίδη.

Βίντεο δείχνει τον δράστη στην επίθεση που διενήργησε το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Δημητριάδος και ενώ σε παρακείμενο δρόμο πραγματοποιούνταν εκδήλωση με πλήθος κόσμους και κάμερες.

Οι εικόνες σοκάρουν. Ο δράστης που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του φορώντας μια κουκούλα από το φούτερ του και καπέλο, σκύβει και αιφνιδιάζει το γατάκι. Με μια γρήγορη κίνηση το μαχαιρώνει στην κοιλιά. Το γατάκι τρέχει αιμόφυρτο να σωθεί, μέχρι που δεν μπορεί να περπατήσει άλλο και ξεψυχάει.

Ο τρόπος δράσης, αλλά και τα αιμοσταγή χτυπήματα στα αδέσποτα γίνονται με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι και στο ίδιο σημείο στο σώμα του ζώου.

Μέχρι στιγμής στην αστυνομία έχουν καταθέσει τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία έχουν βρει μαχαιρωμένα τα αδέσποτα γατάκια και σκυλάκια. Από την αστυνομία εξετάζεται αν ο ύποπτος, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να σκοτώνει μια γατούλα το βράδυ της Δευτέρας, είναι ο ίδιος σε όλες τις επιθέσεις.

