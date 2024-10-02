Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στις Αρχές, καθώς στην οδό Μπόσδα στο Μενίδι εντοπίστηκαν σφαίρες και χειροβομβίδες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίοι εντόπισαν έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος στη θέα τους άρχισε να τρέχει, προσπαθώντας να ξεφορτωθεί τις σφαίρες και τις χειροβομβίδες.

Ο 37χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν συνολικά δύο χειροβομβίδες, δύο πυροκροτητές και 59 σφαίρες.

Πηγή: skai.gr

