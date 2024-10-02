Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Περίεργη υπόθεση στο Μενίδι: Βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες, 2 πυροκροτητές και 59 σφαίρες - Συνελήφθη ένας άνδρας

Εντοπίστηκαν στην οδό Μπόσδα - Ο ύποπτος φέρεται να πέταξε τις χειροβομβίδες και τις σφαίρες που κουβαλούσε, όταν αντίκρισε τους αστυνομικούς

UPDATE: 22:14
Μενίδι

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στις Αρχές, καθώς στην οδό Μπόσδα στο Μενίδι εντοπίστηκαν σφαίρες και χειροβομβίδες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις οι οποίοι εντόπισαν έναν άνδρα, αλβανικής καταγωγής, ο οποίος στη θέα τους άρχισε να τρέχει, προσπαθώντας να ξεφορτωθεί τις σφαίρες και τις χειροβομβίδες.

Ο 37χρονος δράστης συνελήφθη, ενώ στο σημείο βρέθηκαν συνολικά δύο χειροβομβίδες, δύο πυροκροτητές και 59 σφαίρες. 

Menidi

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σφαίρες χειροβομβίδα Μενίδι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark