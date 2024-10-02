Στα ίχνη του serial killer των αδέσποτων στον Βολό οι αρχές

Σε στενό αστυνομικό κλοιό φαίνεται ότι βρίσκεται ο «σφαγέας» του Βόλου, που έχει μετατραπεί σε «σίριαλ κίλερ» αδέσποτων, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Ηταν μία εβδομάδα πριν όταν στη συμβολή των οδών Σπυρίδη και Καραολή, σκύλος ξεψυχούσε μέσα σε λίμνη αίματος, μετά από αιμορραγία που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο και με χτυπήματα στοχευμένα που επέφεραν τον θάνατο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Και ενώ η Αστυνομία εξαπέλυε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, χθες το πρωί ο Βόλος ξημέρωσε με μία ακόμη φρίκη.

Δράστης με κουκούλα έστησε ενέδρα, στην οδό Αγίου Νικολάου, σε αθώο γατάκι και του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο (πιθανότατα μαχαίρι), ξεψυχώντας από αιμορραγία.

Οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί σε βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια της Αστυνομίας.

Τη σύνδεση των δύο ασύλληπτων αιματηρών επιθέσεων ερευνούν πλέον οι αστυνομικές αρχές, καθώς και αν επιβεβαιώνονται οι τουλάχιστον τέσσερις ακόμη, ίσως και περισσότερες, παρόμοιες αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λουτρό αίματος με θύματα σκύλους και γάτες στον Βόλο.

Στενεύει ο κλοιός, σοκ από το βιντεοληπτικό υλικό

Οι αστυνομικές αρχές εξονυχιστικά ξεσκονίζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στη σύλληψη του δράστη (αν πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο πίσω από όλες τις επιθέσεις) ή των δραστών (αν πρόκειται για ομάδα που δρα με παρόμοιο τρόπο). Σ

ε κάθε περίπτωση, ειδικοί που έχουν εξετάσει τα σφαγιασμένα ζώα μιλούν για επιθέσεις – καρμπόν.

Σε φωτογραφία που εξασφάλισε αποκλειστικά ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ φαίνονται καθαρά τα χαρακτηριστικά του δράστη και η αποτρόπαιη πράξη του.

Ο δράστης εμφανίζεται να προσεγγίζει το μικρό γατάκι και με μία γρήγορη κίνηση να του καταφέρνει βαθύ τραύμα με μαχαίρι στην κοιλιά.

Το μικρό ζώο τρομαγμένο προσπαθεί να ξεφύγει από τα χέρια του και καταλήγει λίγα μέτρα μακρύτερα.

Οι αρχές πιστεύουν πως πρόκειται για το ίδιο άτομο που ενέχεται και σε άλλα περιστατικά βίαιης θανάτωσης ζώων, που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και συνεχίζουν τις μεγάλου εύρους έρευνες για τη σύλληψή του.

Οργή και αγανάκτηση

Χθες το πρωί ιδιοκτήτες καταστημάτων στην οδό Αγίου Νικολάου αντίκρισαν το γατάκι να κείτεται νεκρό, έξω από το κατάστημα, στο οποίο συνήθως έβρισκε στέγη.

«Ηταν η μασκότ της γειτονιάς μας. Το ταΐζαμε, το φροντίζαμε. Αυτό μας διάλεξε και ποτέ δεν προκάλεσε κάποιο πρόβλημα», ανέφερε μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, έξω από το οποίο βρέθηκε μαχαιρωμένο το γατί.

Η ίδια δεν είδε τη σορό του ζώου, αλλά αντίκρισε τα αίματα που άφησε πίσω του και απευθύνθηκε άμεσα στα γύρω καταστήματα που διαθέτουν κάμερες ασφαλείας, ώστε να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί.

Στο καταγραφικό σύστημα της κλινικής που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγ. Νικολάου και Δημητριάδος έχει καταγραφεί όλη η στυγερή κακοποίηση του ζώου. Το ρολόι δείχνει 22:23 και ενώ πλήθος οχημάτων και κόσμου βρίσκεται στους δρόμους, ένας νεαρός άνδρας πλησιάζει το μικρό γατί που βρίσκεται στην είσοδο του απέναντι καταστήματος, βγάζει μαχαίρι και το σφάζει.

Ο ίδιος τρέπεται σε φυγή, όμως το μικρό γατάκι προσπαθεί να επιβιώσει, σέρνεται μέχρι την είσοδο της κλινικής, όπου αφήνει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε χθες το πρωί η αστυνομία, η οποία ξεκίνησε να συγκεντρώνει βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες των καταστημάτων, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον δράστη και να προχωρήσει στη σύλληψή του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί, αλλά οι έρευνες και οι καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζονται.

Ο δράστης φορούσε σκούρα ρούχα και κουκούλα, ενώ φαίνεται μετά την αποτρόπαια πράξη του να επέστρεψε να δει εάν το γατί ήταν ζωντανό.

«Εχω πάθει σοκ, δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος κυκλοφορεί με μαχαίρι και σφάζει αδέσποτα ζώα» ανέφερε μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η Δήμητρα Γιουβανίδη, που πριν από λίγες ημέρες προχώρησε σε καταγγελία, όταν είδε ένα γατάκι να φέρει βαθύ τραύμα από μαχαίρι στην οδό Ερμού στον Βόλο.

Η ίδια ενημέρωσε τις αρχές και παράλληλα μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για το «κτήνος που κυκλοφορεί και σκίζει γατιά με αιχμηρό αντικείμενο και τρυπάει σκυλιά με κατσαβίδι».

Μιλώντας χθες στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ επεσήμανε ότι μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν σημειωθεί περίπου 10 περιστατικά, που αφορούν τρία σκυλιά και επτά γάτες.

«Εχω ενημερώσει την αστυνομία και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες από μέρες. Προσπαθούμε να δούμε εάν πρόκειται για ένα άτομο ή για συμμορία δραστών που προχωρούν σε αυτές τις κτηνωδίες» ανέφερε η κ. Γιουβανούδη και συνέχισε «έχω ενημερώσει και τους κτηνιάτρους, έτσι ώστε όποιο παρόμοιο περιστατικό φτάνει σε εκείνους, να ενημερώνουν τις αρχές».

