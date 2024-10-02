Την αντίθεσή της στη διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού από φαρμακοποιούς εκφράζει η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας.

Οι Παθολόγοι εκφράζουν επίσης την απορία τους «για την σπουδή που έδειξε η κυβέρνηση δίνοντας νομοθετικά σε μη πιστοποιημένους επιστήμονες υγείας, όπως είναι οι φαρμακοποιοί, την ευθύνη ιατρικών πράξεων» και κάνουν λόγο για συντεχνιακά συμφέροντας των φαρμακοποιών, ζητώντας την απόσυρση της διάταξης.

Η διάταξη νόμου προβλέπει την διενέργεια του αντιγριπικού εμβολιασμού ενηλίκων στο φαρμακείο, χωρίς την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής συνταγής, σε μόνιμη πια βάση, εφεξής για όλες τις εμβολιαστικές περιόδους.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Παθολόγων

«Στην προφύλαξη της δημόσιας υγείας έχουν διακριτό ρόλο όλοι οι επιστήμονες υγείας.

Υπάρχουν όμως ποινικές και αστικές ευθύνες σε περιπτώσεις αρνητικής εξέλιξης παρεμβατικών πράξεων, όπως είναι οι εμβολιασμοί, που εκτελέστηκαν από επαγγελματίες, οι οποίοι ουδέποτε εκπαιδεύτηκαν για να τους πραγματοποιήσουν, αλλά και για να αντιμετωπίσουν ορθά τυχόν παρενέργειες.

Σε έκτακτες συνθήκες, όπως η πανδημία, παραβλέπονται πολλές από αυτές τις υποχρεωτικές διαδικασίες, επειδή προέχει η άμεση αντιμετώπιση στις επιβαρυντικές για την υγεία καταστάσεις.

Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι δραματικές για την υγεία συνθήκες και απορούμε για την σπουδή που έδειξε η κυβέρνηση δίνοντας νομοθετικά σε μη πιστοποιημένους επιστήμονες υγείας, όπως είναι οι φαρμακοποιοί, την ευθύνη ιατρικών πράξεων. Αν η κυβέρνηση δεν θέλει να εκτεθεί ενισχύοντας τα συντεχνιακά συμφέροντα των φαρμακοποιών, ας επεκτείνει το μέτρο της δυνατότητας εμβολιασμού στους βιολόγους, τους επισκέπτες υγείας, τους νοσηλευτές, τους φυσιοθεραπευτές και όχι μόνο στους φαρμακοποιούς που τα εμπορεύονται.

Αναμένουμε την απόσυρση της διάταξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

