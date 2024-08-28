Επτά μεγάλα αλιευτικά καΐκια ξεκίνησαν σήμερα την περισυλλογή των νεκρών ψαριών από τη θαλάσσια περιοχή του Βόλου, μετά από συμφωνία των αλιέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σήμερα, πρώτη ημέρα της συντονισμένης επιχείρησης, μαζεύτηκαν συνολικά 57 τόνοι νεκρά ψάρια, που προωθήθηκαν για καύση σε εταιρεία της Λάρισας, σύμφωνα με το gegonota.news.

Στο μεταξύ, σήμερα τοποθετήθηκε από τον ΟΛΒ ένα δίχτυ στον Ξηριά που αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις ποσότητες των ψαριών, ενώ παράλληλα η Περιφέρεια προχώρησε στο κλείσιμο του θυροφράγματος της Κάρλας και εκτιμάται ότι τις επόμενες 2-3 ημέρες θα υπάρξει βελτίωση της εικόνας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, που έχει κατακλυστεί από χιλιάδες νεκρά ψάρια.

Πηγή: skai.gr

