Σάμος: Νεκρή εντοπίστηκε η 64χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία

Νεκρή εντοπίστηκε σήμερα στη Σάμο το μεσημέρι, η 64χρονη Ολλανδή τουρίστρια, η οποία αγνοούταν από την Πέμπτη 22 Αυγούστου, το απόγευμα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ , η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε περιοχή ανάμεσα στο Πυργάκι και Γυμνάσιο από διερχόμενο Βέλγο τουρίστα. Το σημείο που βρέθηκε είναι σε άλλη κατεύθυνση από εκεί που είχε εντοπιστεί το κινητό της τηλέφωνο και όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες.

Επί επτά ημέρες πραγματοποιούνταν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των αρχαίων τειχών πάνω από το Πυθαγόρειο, από 2 ομάδες ΣμηΕΑ – ΙΚΑΡΟΣ της Π.Υ., ΔΑΙΔΑΛΟΣ της ΕΟΔ, καθώς και από τα 8 σκυλιά της Ολλανδικής ομάδας που ήρθε στη Σάμο.

Πηγή: skai.gr

