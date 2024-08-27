Εξηγήσεις γιατί έμεινε ανοιχτό μέχρι και σήμερα το θυρόφραγμα της Κάρλας, με αποτέλεσμα χιλιάδες ψάρια να διοχετευτούν στον Παγασητικό, έδωσε σήμερα από τον Βόλο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Σωκράτη Αναγνώστου.

Ο κ. Κουρέτας ανακοίνωσε ότι το θυρόφραγμα θα ανοίξει τελικά νωρίτερα απ’ ότι είχε αναφέρει σε χθεσινή συνέντευξή του στη Λάρισα, καθώς έγινε μια ολονύχτια επιχείρηση που επιτάχυνε την εξέλιξη αυτή.

Σύμφωνα με το gegonota.news ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι μετά τον Daniel, τα πλημμυρικά ύδατα εγκαταστάθηκαν σε μια πολύ μεγάλη έκταση της Κάρλας, περίπου 180 χιλιάδων στρεμμάτων, με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι υποδομές για την άρδευση.

Το θυρόφραγμα ανοίγει μόνο όταν υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα, ώστε να οδηγηθεί το νερό στον Παγασητικό. Άρα όταν συνέβη ο Daniel το θυρόφραγμα άνοιξε και έμεινε ανοιχτό διότι, έχοντας καταστραφεί η αρχιτεκτονική πολλών τάφρων, ήταν αναγκαίο να διοχετευτεί το αρδευτικό νερό, προκειμένου να μην πλημμυρίσει ξανά η περιοχή.

Η «βαλβίδα ασφαλείας, είναι το αντλιοστάσιο της Πέτρας στο οποίο η πρόσβαση αποκαταστάθηκε πριν από μερικές ημέρες και άρχισαν οι εργασίες επιδιόρθωσης. Επομένως, για να κλείσει το θυρόφραγμα έπρεπε να κλείσει η παροχή του αρδευτικού νερού, κάτι το οποίο έγινε χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα με το κλείσιμο του θυροφράγματος θα σταματήσει η ροή νερού προς τον Παγασητικό και σε 1-2 μέρες θα δοθεί τέλος στο φαινόμενο με τα νεκρά ψάρια. «Δεν μπορούσε να γίνει νωρίτερα διότι υπήρχε κίνδυνος το αρδευτικό νερό να δημιουργήσει πλημμυρικά φαινόμενα. Τώρα το αρδευτικό νερό σταμάτησε και με την επισκευή του αντλιοστασίου της Πέτρας, το πλημμυρικό νερό θα μεταφερθεί στον ταμιευτήρα», είπε ο κ. Κουρέτας.

Τόνισε ακόμα ότι η πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων αποδείχθηκε το μεγάλο πρόβλημα στη διαχείριση της υπόθεσης.«Αν υπήρχε ένας φορέας που να μπορούσε να ελέγξει την ποσότητα του αρδευτικού νερού, να προβλέψει τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα και να μας προτείνει το κλείσιμο του θυροφράγματος, ευχαρίστως να το κάναμε, αλλά δεν υπάρχει τέτοιος φορέας», είπε και πρότεινε να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός φορέας διαχείρισης του Παγασητικού, ο οποίος θα λαμβάνει μέριμνα για διάφορα θέματα, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο υδατικό σύστημα.

