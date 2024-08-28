Τραγωδία σημειώθηκε στο νησί της Αμοργού με θύμα μια 56χρονη Ελληνίδα τουρίστρια.

Όπως αναφέρει το Cyclades24.gr μια 56χρονη από τον Κορυδαλλό Αττικής βρέθηκε στο κενό, στην περιοχή Άγιος Παύλος, όταν για άγνωστους λόγους φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε στο κενό, μπροστά στα μάτια της κόρης της.

Στο νησί της Αμοργού επικρατεί αναστάτωση και αγανάκτηση για τρόπο που εξελίχθηκε η τραγωδία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο είχε επισημανθεί πρόβλημα, καθώς δεν υπήρχε προστατευτική μπάρα.

Μάλιστα πληροφορίες του Cyclades24, αναφέρουν ότι έγινε αναφορά στο δημοτικό συμβούλιο στο οποίο υπήρχε έντονη διαφωνία μεταξύ των δημοτικών συμβούλων.

