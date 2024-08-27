Απόκοσμες είναι οι εικόνες που αντικρίζουν οι κάτοικοι στο Βόλο τις τελευταίες ημέρες, με την παραλία να είναι γεμάτη από νεκρά ψάρια.

Ανάλογο πρόβλημα αντιμετωπίζει η Αγριά, οι Αλυκές, η Κριθαριά, η Νέα Αγχίαλος, με χιλιάδες νεκρά ψάρια να βρίσκονται στις παραλίες, αποτελώντας υγειονομική βόμβα απειλώντας τη δημόσια υγεία.

Η δυσοσμία, σύμφωνα με το magnisianews είναι έντονη και όπως είναι φυσικό η ανησυχία είναι μεγάλη από τους κατοίκους που δεν έχουν συναντήσει ξανά ανάλογο φαινόμενο.

Δείτε βίντεο από την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο Βόλος:

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του πρωτοφανούς γεγονότος.

Η έρευνα υπό την επίβλεψη του Εισαγγελέα Υπηρεσίας, θα γίνει σε ειδικά εργαστήρια και θα ληφθούν δείγματα τόσο από τα νεκρά ψάρια, όσο και στις εκβολές της Λίμνης Κάρλας στο Βόλο για να βρεθεί η αιτία θανάτου. Θα εξεταστεί ακόμα και η πιθανότητα να έχει εισχωρήσει κάποια ουσία στον οργανισμό των ψαριών.

Επιπλέον θα ελεγχθεί και η ποιότητα του νερού.

Η έρευνα θα γίνει σε όλη την ακτογραμμή του Παγασητικού που εντοπίζονται τα νεκρά ψάρια, δηλαδή σε λιμάνι Βόλου, Άναυρο, Αλυκές και Ν. Αγχίαλο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.