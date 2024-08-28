Σε εξέλιξη είναι αστυνομική επιχείρηση σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Στρατού, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για τέλεση παράνομων οικοδομικών εργασιών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έγιναν προσαγωγές, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν άτομα που διαμαρτύρονται για την επιχείρηση.

Στο συγκεκριμένο κτίριο υπήρχε επί σειρά ετών κατάληψη με την ονομασία «Libertatia». Τον Ιανουάριο του 2018 το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά και έκτοτε άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο επιχειρούν, κατά καιρούς, την επισκευή του, εκτελώντας διάφορες εργασίες.

Ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν γίνει στο ίδιο σημείο και κατά το παρελθόν, με πιο πρόσφατη αυτή τον Αύγουστο του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.