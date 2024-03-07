Τη δική του «σφραγίδα» στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος της Πάτρας σήμερα Τσικνοπέμπτη θα βάλει και φέτος από νωρίς το πρωί ο Πολιτιστικός Οργανισμός με την πραγματοποίηση μιας σειράς δράσεων, σε γειτονιές και πλατείες της πόλης.

Ενα ανεπανάληπτο ολοήμερο ξεφάντωμα, ένα παραδοσιακό γλέντι που θα ξετυλιχτεί κατά τη διάρκεια όλης της Τσικνοπέμπτης, ακριβώς όπως προτάσσει το έθιμο της μέρας.

Ανω και Κάτω Πόλη θα πάρουν έντονο χρώμα αυθεντικής Αποκριάς με τη σάτιρα, τις παραδοσιακές μουσικές, τα πειράγματα, τις ευχές και βέβαια τις ψησταριές και την τσίκνα να δίνουν και να παίρνουν.

Από τις 9 το πρωί, τα δύο μουσικά άρματα θα περιοδεύσουν στα σχολεία του Νότιου και Αρκτικού Διαμερίσματος μεταφέροντας τον αποκριάτικο τόνο.

Από τις 12 το μεσημέρι, η μπάντα δρόμου «Σουρλουλού» από την Αθήνα θα αναλάβει τη δράση στους κεντρικούς δρόμους. Με σημείο εκκίνησης το Νέο Δημαρχείο (Αρσάκειο) θα περιοδεύσει στους κεντρικούς δρόμους και θα καταλήξει στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Συνδυάζοντας στοιχεία από την παράδοση της υπαίθρου, με σύγχρονες μουσικές φόρμες, η «Σουρλουλού» θα ξεχυθεί με γκάιντα, νταούλι, ούτι, κλαρίνο, λαουτοκίθαρο σε έναν ξέφρενο τσιγγάνικο, πανηγυριτζίδικο χορό!

Από τις 7μ.μ. έως τις 9μ.μ. το γλέντι θα μεταφερθεί στην Ανω Πόλη (από τα Ταμπάχανα μέχρι την πλατεία Αγίου Γεωργίου), περιοχή που έχει συνδεθεί με την παραδοσιακή όψη της πατρινής Αποκριάς. Εκεί θα ξετυλιχτούν αποκριάτικα δρώμενα και παρέλαση με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων Αρόης, Γηροκομείου, Αγυιάς, Ζαβλανίου, Τέρψης, Σαραβαλίου, του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών και Περιχώρων, του Αχαϊκού Εργαστηρίου, του Συλλόγου Γυναικών Αγίου Βασιλείου «Η Ομάδα», του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Γαϊτανάκι – Μπουρανί» του Τυρνάβου.

Θα αναβιώσουν παραδοσιακά έθιμα προσαρμοσμένα στις συνθήκες της ημέρας και θα τελέσουν τον γάμο του γαμπρού και της νύφης σε ένα δρώμενο, την επιμέλεια του οποίου έχει η θεατρική ομάδα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ζαβλανίου.

Ολοι μαζί θα κατηφορίσουν στην Κάτω Πόλη, στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Γαϊτανάκι – Μπουρανί» του Τυρνάβου θα παρουσιάσει 20λεπτη παράσταση και στις 21.30 θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης.

Το γλέντι θα κορυφωθεί με συναυλία της παραδοσιακής Banda Entopica από τη Θεσσαλονίκη, που ενώνει κλαρίνο, σαξόφωνο, ακορντεόν, νταούλι και φωνές.

