Βόλος: 12χρονος έβγαλε σουγιά σε συμμαθητή για να του πάρει το χαρτζιλίκι 

Ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε σε Γυμνάσιο του Βόλου, όταν ένας 12χρονος απείλησε με αναδιπλούμενο σουγιά έναν συμμαθητή του για να του δώσει χρήματα.

Σύμφωνα με τo gegonota.news το περιστατικό έλαβε χώρα στο προαύλιο του σχολείου, νωρίς το πρωί, την ώρα που μαθητές και καθηγητές ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για εκδρομή. Ο 12χρονος, όπως έγινε γνωστό, έβγαλε από την τσέπη του έναν αναδιπλούμενο σουγιά με λάμα μήκους 5 εκατοστών και απείλησε να μαχαιρώσει τον συμμαθητή του, αν δεν του δώσει τα λεφτά που είχε πάρει από τους γονείς του για το καθημερινό του κολατσιό.

Ο μαθητής που δέχτηκε την απειλή ενημέρωσε τον διευθυντή του σχολείου, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές που επενέβησαν άμεσα και οδήγησαν τον 12χρονο ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ισχυρίζεται πως το έπραξε για πλάκα, ενώ το μαχαίρι, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το είχε προμηθευτεί μαζί με φίλους του.

Σημειώνεται επίσης, πως ο ανήλικος είναι αλλοδαπής καταγωγής και βρίσκεται στη χώρα μαζί με τη μητέρα του εδώ και λίγο καιρό.

Σε βάρος του 12χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ληστείας που αποτελεί κακούργημα, όπως και για οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή, απ’ όπου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Πηγή: skai.gr

