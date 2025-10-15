Έλενα Γαλάρη

Από την 1η Νοεμβρίου 2025 τίθεται σε εφαρμογή η ηλεκτρονική δημοσίευση των διαθηκών ιδιόχειρων, μυστικών και δημόσιων.

Την πλατφόρμα diathikes.gr που παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα διαχειρίζεται ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς- Αιγαίου και Δωδεκανήσου, εποπτευόμενος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ανέφερε ότι πλέον «ο χρόνος δημοσίευσης των διαθηκών μειώνεται από τις 400 μέρες που απαιτούνται σήμερα μέσω των δικαστηρίων, σε 3 έως 7 ημέρες», ενώ « με αυτή τη διαδικασία απαλλάσσονται τα δικαστήρια κατά έτος από 60 με 70 χιλιάδες υποθέσεις». Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για τις εκκρεμείς ή κρατημένες διαθήκες θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση εντός του Νοεμβρίου.

«Ο νόμος που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Νοέμβριου προβλέπει ότι στο σύστημα αυτό θα εισέρχονται υποθέσεις που αφορούν θανάτους που θα συμβαίνουν μετρά την 1η Νοέμβριου. Υπάρχει ένας κόσμος και είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι είτε εκκρεμούν υποθέσεις στα δικαστήρια, αυτές δηλαδή που έχουν προσδιοριστεί είτε δεν εκκρεμούν στα δικαστήρια αλλά οι διαθήκες έχουν κρατηθεί προκειμένου να λειτουργήσει το καινούριο σύστημα.

Γι αυτές τις υποθέσεις δεν θα ισχύει η πλατφόρμα και εντός του Νοεμβρίου θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ρυθμίσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ενιαία».

Ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι η νέα ψηφιακή εποχή στην διαχείριση των διαθηκών θα απελευθερώσει αρχικά 100 δικαστές και στην συνέχεια σημαντικό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε πως μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών απαιτούνται 330 μέρες από κατάθεση μίας διαθήκης έως τη δημοσίευση και αντιστοίχως 450 ημέρες στον Πειραιά. Ενώ καθημερινά μόνο στην Αθήνα υποβάλλονται καθημερινά 600 με 700 αιτήσεις.

«Η λειτουργία της πλατφόρμας αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους συμβολαιογράφους και κυρίως για τους πολίτες. Με τη νέα ρύθμιση, αποφορτίζουμε τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος», ανέφερε ο κ. Μπούγας.

Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός ανέφερε ότι με την πλατφόρμα, «απελευθερώνονται 100 δικαστές που απασχολούνται στα τμήματα διαθηκών, ενώ προβλέπεται και η σταδιακή απελευθέρωση 39 δικαστικών υπαλλήλων από την ίδια υπηρεσία, τους οποίους θα αξιοποιήσουμε σε άλλα τμήματα που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη».

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, με την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου Διαθηκών, το οποίο υλοποιείται 71 χρόνια μετά τη νομοθέτηση του το 1954:

-καθίσταται ευχερής στον πολίτη ο έλεγχος πανελλαδικά περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

-η νέα ψηφιακή πύλη diathikes.gr παρέχει στους πολίτες άμεση και ασφαλή πρόσβαση (τηρουμένων των κανόνων του GDPR) στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης.

-η βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη διαθήκης εκδίδεται άμεσα, εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον κατατεθεί κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

-ελαχιστοποιείται ο χρόνος δημοσίευσης της διαθήκης. (Η δημοσίευση της διαθήκης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον συμβολαιογράφο ακόμα και την ίδια ημέρα με την κατάθεση της αίτησης δημοσίευσης της διαθήκης, εφόσον προσκομισθεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου).

-ελαχιστοποιείται ο χρόνος έκδοσης του πρακτικού δημοσίευσης της διαθήκης (εκδίδεται την ίδια ημέρα της δημοσίευσης).

-ελαχιστοποιείται ο χρόνος κήρυξης ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας και έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού (εκτιμώμενος χρόνος το μέγιστο πέντε εργάσιμες ημέρες).

-αξιοποιείται από τον κληρονόμο άμεσα η κληρονομηθείσα περιουσία.

-περιορίζεται ο αριθμός των «αμφίβολης γνησιότητας» ιδιόγραφων διαθηκών.

-αποσυμφορούνται τα δικαστήρια.

επιτυγχάνεται άμεση σύνδεση του νέου Γενικού Μητρώου Διαθηκών με το Ευρωπαϊκό Μητρώο Διαθηκών (ARERT) και καθίσταται ευχερής ο έλεγχος περί ύπαρξης ή μη κατατεθειμένης διαθήκης συγκεκριμένου αποβιώσαντα σε συμβολαιογράφο κράτους-μέλους της Ε.Ε.

