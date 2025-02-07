Βία ανηλίκων: Ένας 15χρονος στο νοσοκομείο, δύο με χειροπέδες στο Ηράκλειο

Στο νοσοκομείο κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες το μεσημέρι, ένας 15χρονος στο Ηράκλειο, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από συνομηλίκους του, κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Άμεσα επενέβησαν οι αστυνομικοί και συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, καθώς και οι γονείς τους, για παραμέληση εποπτείας.

Το νέο αυτό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα - αν και σημειώθηκε εκτός σχολικού περιβάλλοντος - αλλά και στους γονείς.

Αξιοσημείωτη και η συχνότητα με την οποία καταγράφονται τα κρούσματα βίας ανηλίκων που έχει κινητοποιήσει τους επιστήμονες και τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια.

