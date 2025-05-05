Ολιστική δράση για τη βία ανηλίκων και αξιολόγηση από τους πολίτες

Της Δώρας Αντωνίου

Με την παρουσίαση της εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων σήμερα και την έναρξη της διαδικασίας μέσω της οποίας οι πολίτες θα αξιολογούν υπηρεσίες του δημοσίου αύριο, η κυβέρνηση επιστρέφει στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα πραγματοποιηθεί σήμερα σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την παρουσίαση των νέων δράσεων και μέτρων που δρομολογούνται για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων. Θα ακολουθήσει διυπουργική συνέντευξη τύπου, στην οποία θα αναλυθούν οι παρεμβάσεις και η στόχευση καθεμιάς από αυτές.

Οι σημερινές ανακοινώσεις έρχονται σε συνέχεια των εισηγήσεων επιστημονικής επιτροπής, υπό την καθηγήτρια Εγκληματολογίας Βάσω Αρτινοπούλου, η οποία μελέτησε το φαινόμενο και συνέταξε σχετική έκθεση. Τα μέτρα αναπτύσσονται σε έξι πυλώνες, που αφορούν την εκπαίδευση, την οικογένεια, την ψηφιακή βία και ψηφιακή ενηλικίωση, τη Δικαιοσύνη με έμφαση στην αποκατάσταση αντί της τιμωρίας, την επανένταξη, την κοινωνία των πολιτών και τα Μέσα Ενημέρωσης.

Μεταξύ άλλων, προτείνονται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση του ενδοσχολικού εκφοβισμού, η υποχρεωτική κοινωνική εργασία για μαθητές που εκφοβίζουν, η ίδρυση 10 πιλοτικών Τεχνικών Γυμνασίων, με στόχο την υποστήριξη μαθητών με ακαδημαϊκές δυσκολίες και αυξημένο κίνδυνο αποκλίνουσας συμπεριφοράς, η στελέχωση των σχολικών μονάδων με σταθερό προσωπικό ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, εμπλοκή των μαθητών στην αντιμετώπιση του προβλήματος με εκπαίδευση στις αρχές της σχολικής διαμεσολάβησης, τακτική επικοινωνία σχολείου - οικογένειας για ενημέρωση - ευαισθητοποίηση, λειτουργία ξενώνων επείγουσας φιλοξενίας για κακοποιημένα παιδιά, ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση της έκθεσης σε ψηφιακούς κινδύνους, αλλαγές στις φυλακές ανηλίκων, ατομικό σχέδιο επανένταξης.

Ενδεικτικό του εύρους που έχει το πλέγμα των εφαρμογή μέτρων είναι ότι στη συνέντευξη τύπου για την ανάλυσή τους θα συμμετάσχουν η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η πρόεδρος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων Βάσω Αρτινοπούλου και τα μέλη, ενώ τον συντονισμό θα κάνει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Αξιολόγηση από τους πολίτες

Αύριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δυνατότητα που θα έχουν να «βαθμολογήσουν» το έργο που παρέχεται θα αφορά σε πρώτη φάση κρίσιμες υπηρεσίες που παρέχει το κεντρικό κράτος και επηρεάζουν άμεσα και καταλυτικά την καθημερινότητά τους, όπως ο e-ΕΦΚΑ και μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως η καθαριότητα, ο φωτισμός στους δρόμους, οι χώροι στάθμευσης και οι παιδικοί σταθμοί.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο θα μπορούν να συμπληρώσουν εθελοντικά όσοι πολίτες ενδιαφέρονται και στόχος είναι σε πρώτη φάση να καλυφθούν υπηρεσίες όπου οι πολίτες σπανίως έρχονται σε προσωπική επαφή με τους υπαλλήλους, αλλά είναι πολύ σημαντικές για την ποιότητα ζωής τους. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στον σχετικό κατάλογο θα βρεθούν υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ, η ΔΥΠΑ, το Κτηματολόγιο, τα ΚΑΠΗ, οι Πολεοδομίες, αλλά και υποδομές που αφορούν δράσεις όπως η ανακύκλωση, οι χώροι πρασίνου, οι παιδικές χαρές, η κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα δημοτικά ιατρεία, ακόμα και οι πρόνοιες για τα ζώα συντροφιάς.

Επιπλέον, η αξιολόγηση των πολιτών θα επεκταθεί και σε ψηφιακές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες, όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά και υπηρεσίες που πλέον παρέχονται μέσω του gov.gr, όπως η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, ο ψηφιακός έλεγχος εισιτηρίων για γήπεδα και το e-παράβολο.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι τη συλλογή των αξιολογήσεων θα ακολουθήσει πολυεπίπεδη διαδικασία ανάλυσης: ανά φορέα, ανά υπηρεσία, ανά περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα, δήμο και δημοτική ενότητα, ακόμα και σε επίπεδο ταχυδρομικού κώδικα. Η ανάλυση θα γίνει και με βάση άλλα κριτήρια, όπως για παράδειγμα η ηλικιακή ομάδα των συμμετεχόντων.

Στόχος είναι μέσα από αυτή την επεξεργασία να προωθούνται άμεσα λύσεις για τις πρακτικές δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες από υπηρεσίες που δεν απαντούν στις προσδοκίες τους. Μακροπρόθεσμα αναμένεται να διαμορφωθεί μια μεγάλη τράπεζα δεδομένων, που θα επιτρέπει την αντιμετώπιση συστημικών αδυναμιών του Δημοσίου αλλά και στην αναγνώριση επιτυχημένων πρακτικών, που μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλα πεδία.

Για τις υπηρεσίες όπου η εξυπηρέτηση του πολίτη γίνεται πρόσωπο με πρόσωπο, όπως για παράδειγμα τα ΚΕΠ, σχεδιάζεται μια συμπληρωματική μέθοδος αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής του με την υπηρεσία, ο πολίτης θα λαμβάνει στο κινητό τηλέφωνό του ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου θα μπορεί να αξιολογήσει την υπηρεσία και την εξυπηρέτηση που είχε.

