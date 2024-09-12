βίντεο ΕΛ.ΑΣ με Διαμαντίδη για βία ανηλίκων: «Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία»

Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ, Δημήτρης Διαμαντίδης, πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛΑΣ στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης κατά της βίας ανηλίκων, για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα εκφοβισμού και σωματικής ψυχολογικής κακοποίησης.

«Ο Διαμαντίδης έδωσε την πάσα, το παιχνίδι είναι στα χέρια σου! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία» αναφέρει η ΕΛΑΣ στη σχετική ανάρτηση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις δράσεις της, στο περίπτερο της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο #Διαμαντίδης έδωσε την πάσα, το παιχνίδι είναι στα χέρια σου!



👮‍♂️ Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία. 🏀



Μάθε για τις δράσεις μας στο περίπτερό μας στη φετινή #ΔΕΘ2024

👉 https://t.co/7OWzerJcQg#saveyouth #10201 #αθλητικήβία #βίαανηλίκων pic.twitter.com/HIWbs5Gp2A — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 12, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.