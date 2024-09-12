Λογαριασμός
Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ με τον Διαμαντίδη για τη βία ανηλίκων: «Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία»

Bίντεο της ΕΛΑΣ για τη βία ανηλίκων, με πρωταγωνιστή τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Δημήτρη Διαμαντίδη

βίντεο ΕΛ.ΑΣ με Διαμαντίδη για βία ανηλίκων: «Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία»

Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος μπάσκετ, Δημήτρης Διαμαντίδης, πρωταγωνιστεί στο νέο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛΑΣ στα μέσα κοινωνικά δικτύωσης κατά της βίας ανηλίκων, για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα εκφοβισμού και σωματικής ψυχολογικής κακοποίησης.

«Ο Διαμαντίδης έδωσε την πάσα, το παιχνίδι είναι στα χέρια σου! Μαζί κλείνουμε την πόρτα στη βία» αναφέρει η ΕΛΑΣ στη σχετική ανάρτηση και καλεί τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για τις δράσεις της, στο περίπτερο της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΕΛΑΣ Βία Ανηλίκων
