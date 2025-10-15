Τέμπη: Αναβλήθηκε για 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο

Την διακοπή για τις 30 Οκτωβρίου αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας στην υπόθεση της διαχείρισης του βιντεοληπτικου υλικού για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Οπως μεταδίδει το Larissanet, είχε τεθεί από την πλευρά των κατηγορουμένων, του πρώην διευθύνοντα συμβούλου του ΟΣΕ και του νόμιμου εκπροσώπου της Interstar Security, αίτημα αναβολής λόγω κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισης τους. Αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από την πρόεδρο μετά και από αντίστοιχη πρόταση της εισαγγελέα της έδρας, και αποφασίστηκε η διακοπή της δίκης για τις 30 Οκτωβρίου.

Να σημειωθεί πως διετάχθη από το δικαστήριο η παρουσία των κατηγορουμένων στην επόμενη δικάσιμο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.