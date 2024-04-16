Συνολική ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε, με ψήφους έξι προς μια, το Μικρό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου σε έναν 52χρονο υπήκοο Αλβανίας και προσωρινά κρατούμενο στις φυλακές, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και απόπειρα εμπρησμού από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος σε άνθρωπο και ξένα πράγματα.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 52χρονος σήμερα, οικοδόμος στο επάγγελμα, στις 29 Δεκεμβρίου 2022, περιέλουσε με βενζίνη την πρώην σύζυγό του την ώρα που αυτή έβγαινε με τον 17χρονο γιό τους από το αυτοκίνητό της, στην πιλοτή της πολυκατοικίας όπου διαμένει, ενώ βενζίνη έριξε και στο αυτοκίνητο απειλώντας να το κάψει.

Ευτυχώς ο 17χρονος αντέδρασε ψύχραιμα, συγκρατώντας τον πατέρα του, με αποτέλεσμα η μητέρα να προλάβει να φύγει και να πάει στην αστυνομία.

Ο δράστης, οικοδόμος στο επάγγελμα, είχε κατηγορηθεί παλαιότερα για εμπόριο ναρκωτικών και του έχει απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος κατέθεσε ότι δεν είχε πρόθεση να πυρπολήσει την γυναίκα με την οποία είχαν χωρίσει, αλλά δεν το άφηνε να δει το παιδί τους, με αποτέλεσμα να τον κυριέψει απελπισία «γιορτινές μέρες που ήταν».

Η πρώην σύζυγός του, από την άλλη, κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την πλησίασε φορώντας κουκούλα και γάντια και κρατούσε δύο αναπτήρες, γεγονός που της προκάλεσε τρόμο και ανησυχία για τη ζωή της και του παιδιού της.

Ο εισαγγελέας έδρας πρότεινε να μετατραπεί η κατηγορία σε απόπειρα ενδοοικογενειακής βλάβης και απόπειρα διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, αλλά το Δικαστήριο απέμεινε στις αρχικές κατηγορίες και η ποινή ήταν μεγάλη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.