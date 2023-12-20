Χανιά: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο στη Σούδα

Τραγική ήταν η κατάληξη του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα το απόγευμα κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Σούδα, με την γυναίκα που ενεπλάκη στο ατύχημα να χάνει τελικά τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr η άτυχη γυναίκα που επέβαινε στο μηχανάκι και τραυματίστηκε στο τροχαίο δυστύχημα άφησε την τελευταία της πνοή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο ατύχημα είχε συμβεί λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα στην συμβολή των οδών Αγίου Νικολάου και Αρκαδίου, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με διερχόμενο μηχανάκι.

Αρχικά η γυναίκα φαινόταν ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Ωστόσο μόλις έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι διασώστες της χορήγησαν γρήγορο οξυγόνο, με αποτέλεσμα να ανακτήσει τις αισθήσεις της και να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Πηγή: Flashnews.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.