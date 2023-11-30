Τα μέτρα στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για το Δεκέμβριο ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, τον επόμενο μήνα, οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

- Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση παραμένει η ίδια με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 25Euro/MWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα.

- Την ίδια ενίσχυση θα λάβουν και όσοι έχουν μηνιαία κατανάλωση πάνω από 500 kWh, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσουν κατά 15% τη μέση ημερήσια κατανάλωση ενέργειας, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή.

- Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 60 Euro/MWh για το σύνολο της κατανάλωσης και απορροφά το 100% του αυξημένου κόστους.

- Επιπλέον για τους αγρότες, ανεξαρτήτως ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης, η ενίσχυση παραμένει η ίδια με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται σε 25Euro/MWh, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης.

Η αξία της ενίσχυσης του ρεύματος για νοικοκυριά και αγρότες, το Δεκέμβριο, ξεπερνά συνολικά τα 34,7 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

