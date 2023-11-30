Νέα πρόεδρος στο Ελεγκτικό Συνέδριο η Σωτηρία Ντούνη

Της Ιωάννας Μάνδρου

Νέα πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενός από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, επέλεξε το υπουργικό συμβούλιο μετά από πρόταση του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.

Η νέα πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου Σωτηρία Ντούνη είχε βαθμό αντιπροέδρου ως σήμερα στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα παραμείνει στη θέση του επικεφαλής του Δικαστηρίου για τέσσερα χρόνια.

Διαδέχθηκε τον Ιωάννη Σαρμά, επιτυχημένο κατά κοινή ομολογία πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που διατέλεσε και πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές και υπηρεσιακός πρωθυπουργός.

Η Σωτηρία Ντούνη επιλέχθηκε απο το υπουργικό συμβούλιο μετά απο την εισήγηση του κ. Φλωρίδη με βάση την αξιολόγηση των ουσιαστικών της προσόντων ενώ επιπλέον κατέχει και την πρώτη θέση στη δικαστική επετηρίδα.

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπηρετεί από το 1989 ενώ έχει ανέλθει όλες τις βαθμίδες της δικαστικής ιεραρχίας. Η επιστημονική της κατάρτιση σε συνδυασμό με την προσήλωση της στα δικαστικά της καθήκοντα χαρακτηρίζουν την νέα πρόεδρο η οποία αναλαμβάνει το Δικαστήριο μετά από μία εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία στην προεδρία του από τον κ. Σαρμά.

