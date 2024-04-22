Δυο μηχανές κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν στον περιφερειακό δρόμο στο ύψος του Ζυγού Ξάνθης, το απόγευμα της Κυριακής.

Άμεσα στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την xanthipost.gr αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 25χρονος οδηγός της μίας μηχανής και να τραυματιστεί σοβαρά ο 35χρονος οδηγός της έτερης μηχανής που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Διερευνώνται αρμοδίως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.