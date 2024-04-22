Λογαριασμός
Θανατηφόρο τροχαίο στην Ξάνθη: Συγκρούστηκαν δύο μηχανές - Νεκρός 25χρονος σοβαρά τραυματισμένος 35χρονος

Την τελευταία του πνοή άφησε 25χρονος μοτοσικλετιστής 

τροχαίο

Δυο μηχανές κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκαν στον περιφερειακό δρόμο στο ύψος του Ζυγού Ξάνθης, το απόγευμα της Κυριακής.
Άμεσα στο σημείο βρέθηκε η  αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την xanthipost.gr αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 25χρονος οδηγός της μίας μηχανής και να τραυματιστεί σοβαρά ο 35χρονος οδηγός της έτερης μηχανής που ενεπλάκη στο τροχαίο.

Διερευνώνται αρμοδίως τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου

