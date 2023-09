Βαρβιτσιώτης στον ΣΚΑΪ: Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του Αντώνη Ελλάδα 09:34, 07.09.2023 linkedin

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης για τις δηλώσεις που έκανε αναφορικά με τη δολοφονία του 36χρονου Αντώνη όταν πλήρωμα του πλοίου τον έσπρωξε από τον καταπέλτη χάνοντας με τραγικό τρόπο τη ζωή του