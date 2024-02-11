Άγνωστοι βανδάλισαν κατάστημα στα Εξάρχεια.

Εσπασαν δεκάδες μπουκάλια κρασιού, κατέστρεψαν λουλούδια και άφησαν τρικάκια με το σύνθημα «ενάντια στον εξευγενισμό της γειτονιάς μας».

Φωτογραφίε ανέβασε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών Αλέξανδρος Γκικόπουλος.

«Πίσω στο μακρινό παρελθόν για κάποιους αλλά και κοντινό για κάποιους άλλους, όταν με μάθαιναν να εναντιώνομαι σε κάτι που δεν μου άρεσε, μου έλεγαν να το κάνω με τον λόγο, με επιχειρήματα και σίγουρα χωρίς καθόλου βία.Κάπως έτσι μάλλον έμαθαν και αυτούς να εναντιωνονται στον «εξευγενισμό» της γειτονιάς τους (λες και δεν είναι και δική μας γειτονιά), που μάλλον προκάλεσε ένα ανθοπωλείο», έγραψε ενδεικτικά στη λεζάντα.

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν οι αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Πηγή: skai.gr

