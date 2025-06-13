Της Έλενας Γαλάρη

Για πρώτη φορά θα ελεγχθούν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας τα κινητά μιας εκ των δύο γυναικών που έχουν καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για απόπειρα βιασμού.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ζήτησε να ελεγχθούν τα κινητά και να ανασυρθούν τα μηνύματα, που σύμφωνα με την υπεράσπιση μπορούν να αποδείξουν την αθωότητα του κατηγορούμενου. Επειδή όμως, δεν μπορεί να διευκρινιστεί ο ακριβής χρόνος της έρευνας των κινητών, όπως είπε η πρόεδρος του δικαστηρίου μετά από επικοινωνία που είχε με τα εγκληματολογικά εργαστήρια, οι συνήγοροι του κατηγορούμενου ζήτησαν διακοπή ή ακόμα και αναβολή της δίκης.

«Τα Εγκληματολογικά εργαστήρια ανέσυραν τα ηχητικά αρχεία όπου υπάρχει μόνο μουσική και όχι η ηχογράφηση που λέει ότι έκανε η καταγγέλλουσα με τον κατηγορούμενο να αυτοϊκανοποιείται. Σε λίγο θα «σπάσουν» και τα μηνύματα και θα δείτε ότι μπορεί να είναι συναινετικά», ανέφερε ο συνήγορος του κατηγορούμενου Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Δικηγόρος καταγγελλουσας: Το θέμα είναι αν μπορούν να ανασύρουν τα μηνύματα. Θέλουμε να εξαντληθεί οποιαδήποτε τεχνική δυνατότητα αλλά να υπάρχει βάσιμη ελπίδα... Εκεί που η υπεράσπιση δεν έδινε καμία σημασία σε αυτά τα κινητά ξαφνικά έγιναν το κορυφαίο αποδεικτικό μέσο.

Η υποστήριξη της κατηγορίας ζήτησε να κληθεί για να καταθέσει στο δικαστήριο ο πραγματογνώμονας που έχει ασχοληθεί με το κινητό, αίτημα στο οποίο συναίνεσε και ο εισαγγελέας της έδρας .

«Να αναβληθεί εδώ και τώρα και ας γίνει και 10 φορές αρκεί να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία...», ανέφερε η υπεράσπιση.

Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, ενώ η δίκη συνεχίστηκε με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.