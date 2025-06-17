Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Εξοργιστικά βίντεο με το σπαρακτικό κλάμα του μωρού που το άφησαν οι γονείς του στο μπαλκόνι

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν λίγο πριν από τις 3:00, περαστικός άκουσε το έντονο κλάμα ενός μωρού 

μωρό

Του Μάκη Συνοδινού

Εξοργίζει το βίντεο που εξασφάλισε το skai.gr και δείχνει το 11 μηνών μωρό που άφησαν οι γονείς του στο μπαλκόνι να κλαίει σπαρακτικά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το βρέφος ακούγεται να κλαίει μόνο του αφού οι γονείς του βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και είχαν κλειστές τις μπαλκονόπορτες.

Το μωρό όπως φαίνεται στο βίντεο σπαράζει στο κλάμα ενώ οι γονείς βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Γείτονας που άκουσε το κλάμα ειδοποίησε τις αρχές και οι δύο γονείς συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ενώπιον των αρχών δήλωσαν πως είχαν αφήσει το μωρό έξω στο μπαλόνι για να… δροσιστεί.

Τα εξοργιστικά βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark