Εξοργίζει το βίντεο που εξασφάλισε το skai.gr και δείχνει το 11 μηνών μωρό που άφησαν οι γονείς του στο μπαλκόνι να κλαίει σπαρακτικά σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το βρέφος ακούγεται να κλαίει μόνο του αφού οι γονείς του βρίσκονταν μέσα στο σπίτι και είχαν κλειστές τις μπαλκονόπορτες.

Το μωρό όπως φαίνεται στο βίντεο σπαράζει στο κλάμα ενώ οι γονείς βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα στον 4ο όροφο πολυκατοικίας.

Γείτονας που άκουσε το κλάμα ειδοποίησε τις αρχές και οι δύο γονείς συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ενώπιον των αρχών δήλωσαν πως είχαν αφήσει το μωρό έξω στο μπαλόνι για να… δροσιστεί.

Τα εξοργιστικά βίντεο:

