Πάτρα: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η λήψη των οργάνων από τον 12χρονο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, η διαδικασία λήψης των οργάνων από τον 12χρονο, που άφησε την τελευταία του πνοή μετά τα όσα συνέβησαν στον ποταμό Άραχθο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της Άρτας και στη ΜΕΘ παίδων και εφήβων, του ΠΓΝΠ της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατρική ομάδα ξεκίνησε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα τη λήψη των νεφρών, της καρδιάς, των πνευμόνων, του παγκρέατος, του ήπατος και του κερατοειδούς.

Μετά τη λήψη των οργάνων θα ακολουθήσει η διαδικασία της μεταφοράς τους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιταλία και στη Γερμανία, προκειμένου να μεταμοσχευθούν σε λήπτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

