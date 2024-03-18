Μουδιασμένοι ακόμα από τον πρόσφατο θάνατο του νεαρού Tzane, οι δύο φίλοι του που ήταν παρέα και είδαν με τα μάτια τους να πέφτει στο κενό και να σκοτώνεται ακαραία, περιγράφουν τις συνθήκες θανάτου του, σε ένα βίντεο που ανέβασαν στο instagram.

«Κάνουμε αυτό το βίντεο για να σας ενημερώσουμε για το τι πραγματικά συνέβη την περασμένη εβδομάδα» λέει ο Chris Kogias στην αρχή του βίντεο, μιλώντας για τον αδικοχαμένο TikToker φίλο του, που άφησε την τελευταία πνοή του στην Ιταλία.

Το βίντεο στο οποίο περιγράφουν τις συνθήκες θανάτου του Tzane:

«Τέσσερα άτομα ξεκινήσαμε για να πάμε στη Νότια Ιταλία με σκοπό να εξερευνήσουμε εγκαταλελειμμένα χωριά. Δεν είχαμε στόχο να κάνουμε οποιουδήποτε είδους challenge, ούτε κάναμε challenge, ούτε οτιδήποτε ακραίο» περιγράφει και συνεχίζει:

«Αποφασίσαμε να μπούμε σε ένα από τα σπίτια. Μπαίνοντας μέσα, εγώ πρώτος αντίκρισα ένα μπαλκόνι μπροστά μου. Δεν είχε ούτε κάγκελα, ούτε τίποτα. Βγήκα έξω και καθώς γύρισα για να μπω μέσα, είδα τον Tzane. Δεν κοιτούσε κάτω. Πάτησε το δεξί του πόδι στο τσιμέντο και το αριστερό απλά έφυγε στο κενό με εμένα να το βλέπω όλο live χωρίς να μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα».

«Τα χάσαμε τελείως. Πάγωσε ο χρόνος, δε μπορούσαμε να καταλάβουμε… Ήμασταν σε κατάσταση σοκ» περιγράφει ο DreamGreek. «Είχαμε μια ελπίδα ως το τέλος ότι ίσως είναι ζωντανός».

«Μας είπαν ότι ο θάνατός του ήταν ακαριαίος, δεν ταλαιπωρήθηκε το παιδί… Ήταν ένα τραγικό δυστύχημα» συμπληρώνει ο Chris Kogias. Και τονίζει:

«Για όσους αγαπάνε τον Tzane η κηδεία του θα γίνει στην πατρίδα του, στη Γεωργία, στα τέλη της εβδομάδας… Εμείς δεν πρόκειται να ξαναπάμε σε τόσο επικίνδυνο μέρος να κάνουμε τέτοιο βίντεο χωρίς πρώτα να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.