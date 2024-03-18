Παραλίγο τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, όταν ο χαρταετός που κρατούσε μια γυναίκα, πήγε σε καλώδια της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να την χτυπήσει το ρεύμα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ αναμένεται η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αττικής.

