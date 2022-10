«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα» – Το αινιγματικό tweet του Τσιτσιπά μετά το ξέσπασμα κατά του πατέρα του

Η έξαλλη αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά κατά του πατέρα και προπονητή του χθες, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Νόβακ, και η φράση του «είσαι μαλ…, φύγε», έγινε πρωτοσέλιδο και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις.

Δείτο εδώ το βίντεο: Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς ξεσπά στον πατέρα του και τον βρίζει

Σήμερα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έκανε μία… αινιγματική ανάρτηση στο Twitter, που προκάλεσε επίσης αίσθηση καθώς έρχεται μετά το ξέσπασμα κατά του πατέρα του.

«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα. Μάθε να επιβιώνεις μόνος», έγραψε ο 24χρονος Έλληνας τενίστας.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.