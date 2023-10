Τσελέντης στον ΣΚΑΪ: Έχει καιρό να κάνει σεισμό και κάποια στιγμή θα κάνει- Να τηρούμε τα στοιχειώδη μέτρα Ελλάδα 10:24, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ΄Άκης Τσελέντης για τον σεισμό 3,8 Ρίχτερ στην Ανατολική Αττική