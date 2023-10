ΥΠΕΞ: Ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός 230 Ελλήνων από το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη Ελλάδα 09:27, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, εξασφαλίσθηκε και η επιστροφή πολιτών από Αυστρία, Γερμανία και Ισραήλ, Αλβανίας, Βελγίου, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας, Ιρλανδίας, Λετονίας, Ουκρανίας και Παναμά.