Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, σημειώθηκε στην περιοχή της Αττικής, αυτή τη φορά στην περιοχή του Ρέντη.

Το νέο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε μέσα στη Λαχαναγορά του Ρέντη, στη συμβολή των οδών Πύργου και Θέμιδος, όπου φορτηγό προσέκρουσε στην καρότσα άλλου φορτηγού, με συνέπεια τον θάνατο του ενός οδηγού.

Το όχημα κινήθηκε ανεξέλεγκτα προς το άλλο φορτηγό. Ήδη ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο.

Πηγή: skai.gr

