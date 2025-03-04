Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του διακεκριμένου αρχαιολόγου και ομότιμου καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, Ιωάννη Ακαμάτη, εκφράζει με ψήφισμα του το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

Ο Ιωάννης Μ. Ακαμάτης, γεννήθηκε το 1949 στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποφοιτώντας με άριστα το 1973, και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία στο ΑΠΘ ξεκίνησε το 1981 ως επιστημονικός συνεργάτης στο Σπουδαστήριο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Το 1986 αναγορεύτηκε διδάκτωρ με άριστα και εντάχθηκε στο τακτικό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, όπου εργάστηκε μέχρι την αφυπηρέτησή του το 2016.

Όπως τονίζεται στο ψήφισμα του τμήματος, το διδακτικό έργο του κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Το κύριο ερευνητικό έργο του επικεντρώθηκε στην Αγορά της Πέλλας. Υπό τη διεύθυνσή του, η ανασκαφή εξελίχθηκε σε κέντρο εκπαίδευσης πολυάριθμων φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σε σημαντικό πεδίο επιστημονικών μελετών.

Ο Ιωάννης Ακαμάτης συνέβαλε καθοριστικά στη συντήρηση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Πέλλας. Η διεθνής αναγνώριση του έργου του αποτυπώνεται στις προσκλήσεις για διδασκαλία και διαλέξεις σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης, του Stanford και του Berkeley. Υπήρξε μέλος στο ΔΣ του Τελλογλείου Ιδρύματος, μέλος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και τοπικών Συμβουλίων Μνημείων. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μονογραφίες και επιστημονικά άρθρα με επίκεντρο την τοπογραφία, την αρχιτεκτονική και την κεραμική στη Μακεδονία, ενώ συνέβαλε ουσιαστικά στη διάχυση της αρχαιολογικής γνώσης στο ευρύ κοινό.

Τιμώντας την προσφορά και τη μνήμη του το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αποφάσισε:

-Να εκφραστούν θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του

-Να κατατεθεί στη μνήμη του χρηματικό ποσό σε κοινωφελές ίδρυμα

-Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ψήφισμα εξέδωσε και το Τελλόγλειο, στο οποίο επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι ο εκλιπών, με την αποτελεσματική του παρουσία στο διοικητικό συμβούλιο, από το 2014 μέχρι το 2016, συνέβαλε ουσιαστικά στο έργο του Ιδρύματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.