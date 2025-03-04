«Σήμερα υποβάλαμε πρόταση για ανακριτικές ενέργειες που, κατά την εκτίμησή μας, πρέπει να εκτελεστούν προς διακρίβωση της αλήθειας» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια, του Βασίλη Καλογήρου.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «έρεισμα για τα αιτήματα που υποβάλαμε και θα υποβάλουμε παρέχουν τα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με την εξαφάνιση και στη συνέχεια ανεύρεση της σορού».

Αναλυτικά τα 24 ερωτήματα που προκύπτουν σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Ο Βασίλης βρέθηκε σε απόσταση 18 χιλιομέτρων από την κατοικία του στη Λάρισα, σε σημείο που υπάρχει λόφος και η κλίση του εδάφους είναι ανηφορική. Πώς θα μπορούσε να φτάσει μόνος του εκεί και να μην τον δει κανείς από τους αγρότες, κτηνοτρόφους και όσους μεσολαβούν; Πώς δικαιολογείται να διήλθε από όλα τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις που μεσολαβούν, οι οποίες είναι περιφραγμένες τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, χωρίς να γίνει αντιληπτός ή να δεχθεί επίθεση από τα σκυλιά που φυλάσσουν τους χώρους εκείνους; Πώς δικαιολογείται να διήλθε από τα αγροκτήματα και τις καλλιέργειες που υπάρχουν στην περιοχή, περιφραγμένες, και τα ρούχα και παπούτσια του να φαίνονται άθικτα από τη διέλευσή του, δεδομένου ότι το έδαφος ήταν υγρό και η περιοχή γεμάτη λάσπες και σε μερικά σημεία έφτανε να μην είναι προσπελάσιμη; Πώς δικαιολογείται να έχει παραμείνει επί 45 ημέρες στο σημείο και οι εργαζόμενοι στην παραπλήσια κτηνοτροφική μονάδα να μην τον έχουν εντοπίσει, δεδομένου ότι το σημείο εύρεσής του ήταν ορατό από την κτηνοτροφική μονάδα; Πώς δικαιολογείται στο ίδιο χρονικό διάστημα να μην έχει εντοπιστεί η σορός του, δεδομένου ότι η περιοχή του κρανίου είχε δεχθεί επιθέσεις από πτηνά που έφεραν το κρανίο στην κατάσταση στην οποία ανευρέθη; Πώς δικαιολογείται τα σκυλιά της κτηνοτροφικής μονάδας, που ανέβαιναν και ανεβαίνουν στο σημείο, να μην του επιτέθηκαν κατά τη μετάβασή του; Πώς δικαιολογείται το σώμα του να μην έχει εντοπιστεί από τους κυνηγούς που μετέβαιναν στην περιοχή τον Ιανουάριο του 2025 στο πλαίσιο της κυνηγετικής περιόδου για αγριογούρουνα ή τα σκυλιά που τους βοηθούσαν ; Πώς δικαιολογείται τα ρούχα του να είναι άθικτα μετά από περίπου 45 ημέρες έκθεσης στις καιρικές συνθήκες, αν πράγματι ο τόπος θανάτου ταυτιζόταν με το σημείο ανεύρεσης; Πώς δικαιολογείται η σήψη του σώματος σε εξωτερικές συνθήκες (δηλαδή όχι ενταφιασμού) να μην έχει φτάσει στο επόμενο στάδιο, δεδομένου ότι τα σπλάγχνα και τα όργανα του σώματος βρέθηκαν σε καλή κατάσταση, αν πράγματι τόπος θανάτου και τόπος ανεύρεσης ταυτίζονταν; Πώς δικαιολογείται η στάση στην οποία βρέθηκε σε κατηφορικό μάλιστα, σημείο, δηλαδή με το κάτω μέρος του σώματος (πόδια) προς την κάθοδο, το δεξί χέρι εκτεινόμενο προς τα πάνω και το αριστερό χέρι εκτεινόμενο, σαν κάποιος να είχε εναποθέσει το πτώμα του εκεί; Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι το αριστερό μανίκι κάλυπτε πλήρως την αριστερή παλάμη, σαν να είχε κρατηθεί από εκεί από τρίτο, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν ίχνη (τρύπες, φθορές από πόδια ή δόντια θηρευτών); Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι το μακρύ μπουφάν που φορούσε έχει τραβηχτεί ώστε να τελειώνει πάνω από την κοιλιακή χώρα, αφήνοντας ακάλυπτο τμήμα της, αν όχι επειδή μετακινήθηκε εκεί, χωρίς μάλιστα να υπάρχουν ίχνη συρσίματος στο έδαφος ; Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι το μπατζάκι του παντελονιού στο αριστερό πόδι είναι διπλωμένο εξωτερικά κατά 30 περίπου εκατοστά του μήκους, σε τρόπο ώστε να σχηματίζει λαβή μεταφοράς; Πώς δικαιολογείται το σπάσιμο στο θυλάκι της ζώνης του παντελονιού, το οποίο δεν προϋπήρχε, αν όχι επειδή και το συγκεκριμένο ήταν σημείο μεταφοράς; Πώς δικαιολογείται ότι τα παπούτσια που φορούσε βρέθηκαν να μην έχουν ίχνη από τη χλωρίδα της περιοχής ούτε είναι λασπωμένα, όπως θα ήταν στο σύνολό τους αν είχε φτάσει εκεί περπατώντας από τα αγροκτήματα της περιοχής, που βούλιαζαν από τις βροχές ; Πώς δικαιολογείται ότι δε βρέθηκαν χρήματα πάνω του, παρά το γεγονός ότι από την αρχή έχει αναφερθεί ότι είχε περίπου 70 ευρώ στη διάθεσή του; Πώς δικαιολογείται ότι ο υοειδές οστό βρέθηκε σπασμένο και φθαρμένο, χωρίς να προκύπτει, βέβαια, ακόμη αν πρόκειται για μεταθανάτια βλάβη; Πώς δικαιολογείται ότι τα πτωματικά υγρά και οι προνύμφες που βρέθηκαν επί τόπου της ανεύρεσης δε συνάδουν με παραμονή στο σημείο εκείνο για διάστημα άνω των 45 ημερών ; Πώς δικαιολογείται η περιορισμένη σήψη με δεδομένο ότι στην περιοχή επικρατούσε υγρασία και η μέση θερμοκρασία στην περιοχή για το διάστημα αναζήτησης ήταν άνω των 10 βαθμών Κελσίου, υπολογίζεται σε περίπου 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπήρχαν ημέρες που η θερμοκρασία έφτανε τους 18 βαθμούς, ιδίως κατά τις αλκυονίδες ημέρες του Ιανουαρίου; Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι ο Βασίλης βρέθηκε με εντελώς άδειο το στομάχι και το λεπτό/παχύ έντερο. Το εύρημα αυτό είναι συμβατό με την περίπτωση κάποιου ο οποίος έμεινε για ημέρες άσιτος και άνυδρος, σαν να είχε κρατηθεί μακριά από τροφή και νερό και όχι κάποιου που έφτασε στο σημείο εκείνο την ίδια ημέρα, ειδικά αφού είχε καταναλώσει φαγητό πριν την αποχώρησή του για την απογευματινή του βόλτ; Πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι ο Βασίλης πήγαινε τακτικά γρήγορο βάδην κάθε απόγευμα μόνος του και εντελώς ξαφνικά εξαφανίστηκε στη συγκεκριμένη περίοδο; Είναι τυχαίο το περιστατικό σύλληψης που περιγράφει ο μάρτυρας την 30-12-2024, με συγκεκριμένη περιγραφή, ενέργειες και δράση ομάδας που συνοδεύει πρόσωπο απομακρύνοντάς το από την περιοχή όπου και τα τελευταία ίχνη του Βασίλη; Το ουσιώδες στη μαρτυρία αυτή είναι ότι το περιστατικό αυτό έχει γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, περιγραφόμενο με λεπτομέρειες, και δεν έχει τόση σημασία αν υπάρχει διαφορά στο χρόνο περιγραφής της τάξης της 1 ώρας, δεδομένου ότι το περιστατικό πράγματι έλαβε χώρα. Η εκτίμηση ως προς την ώρα για κάποιον που έκατσε για καφέ και μετά πήγε στα μαγαζιά θα μπορούσε πραγματικά να είναι εσφαλμένη. Πώς μπορεί να κρίνεται η μαρτυρία αυτή μη αξιόπιστη χωρίς να ελεγχθεί περαιτέρω; Ποια ήταν η διαδρομή που πιθανόν θα ήταν δυνατό να ακολουθήσει ο Βασίλης για να μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο ο ίδιος; Συνάδει με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το πτώμα του ; Πώς δικαιολογείται η εμφάνιση δύο προσώπων που φέρονται με θερμική αποτύπωση από δορυφόρο να μεταβαίνουν, κάθετα σε αγροτικό δρόμο, ως το σημείο απόθεσης του πτώματος του Βασίλη στις 11-2-2025, και να επιστρέφουν;

«Αυτονόητα, η έρευνα και η τελική κρίση ανήκουν αποκλειστικά στα όργανα της Δικαιοσύνης», καταλήγει η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου.

Δείτε αναλυτικά τα ερωτήματα που προκύπτουν για την εξαφάνιση του Βασίλη Καλογήρου και τη μετέπειτα ανίχνευση της σορού του εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.