Νέο επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα -αυτή τη φορά- στο νοσοκομείο της Πρέβεζας με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν ότι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε περιστατικά βίας καθώς δεν υπάρχει φύλαξη.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3 τα ξημερώματα όταν ένα αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες νεαρούς Έλληνες, που βρίσκονταν υπό την επήρεια μέθης ζήτησαν από τον φύλακα να περάσουν την πύλη για να εξετασθούν. Ο φύλακας όπως έπρεπε τούς επέτρεψε να περάσουν και να πάνε στα επείγοντα.

Ένας από τους νεαρούς άνδρες εξετάσθηκε με συμπτώματα μέθης και νοσηλεύτηκε στη μονάδα βραχείας νοσηλείας ενώ οι υπόλοιποι τρεις παρέμεναν έξω από τα επείγοντα σε αναμονή.

Στη συνέχεια ο ένας εκ των τριών εισήλθε εντός του νοσοκομείου και κλειδώθηκε στη στάση των τραυματιοφορέων από όπου έκλεψε ένα κινητό και την τηλεόραση.

Κι ενώ ο τραυματιοφορέας προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα, ο διαρρήκτης διέφυγε πηδώντας από το παράθυρο του πρώτου ορόφου στην αυλή με την τηλεόραση, την οποία έκρυψε στο προαύλιο ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Παρά το κυνηγητό που εξαπέλυσε εναντίον του ο φύλακας, κατάφερε να διαφύγει για να επιστρέψει αργότερα και να μπει από την πίσω πόρτα εξόδου πάλι μέσα στο νοσοκομείο.

Ο εισβολέας ανέβηκε στα χειρουργεία που βρίσκονται στο 1ο όροφο και εισήλθε στα αποδυτήρια του προσωπικού. Εκεί άνοιξε τα ντουλάπια έψαξε, ανακάτεψε και πέταξε τα ρούχα του προσωπικού στην προσπάθειά του να βρει χρήματα και άλλα αντικείμενα.

Παράλληλα, προχώρησε και σε βανδαλισμούς καθώς έβαψε τους τοίχους με μαρκαδόρους. Ωστόσο, τον ανακάλυψε και τον έπιασε ο τραυματιοφορέας που τον οδήγησε στα επείγοντα όπου εκεί τον συνέλαβε η αστυνομία.

Οι δύο από την παρέα του δήλωσαν άγνοια και δεν συνελήφθησαν όπως και ο νοσηλευόμενος από μέθη που πήρε εξιτήριο στις 6 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.