Τροχαίο στην Κρήτη: Στον Εισαγγελέα ο 45χρονος οδηγός – Οργή και θρήνος για τον 22χρονο

Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί ο 45χρονος οδηγός της μοιραίας Πόρσε που φέρεται να προκάλεσε μεθυσμένος (και χωρίς δίπλωμα) το θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Σούδας τα ξημερώματα του Σαββάτου, με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη και οι τρεις αστυνομικοί που έκαναν τον έλεγχο πριν το δυστύχημα και οι οποίοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και ελέγχονται για ποινικές ευθύνες στη διαχείριση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Flashnews.gr, για τον 45χρονο επιχειρηματία υπάρχει βαρύ κατηγορητήριο που φτάνει μέχρι και σε πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα που αφορά την "Επικίνδυνη Οδήγηση".

Ο επιχειρηματίας ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την προσεχή Τετάρτη (15/1), οπότε εισαγγελέας και Ανακριτής θα αποφασίσουν για την τύχη του.

Παράλληλα αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή Εισαγγελέα και Ανακριτή οι 3 αστυνομικοί και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση και το κομμάτι που τους αφορά.

Βίντεο από την άφιξη του 45χρονου στα Δικαστήρια:

Πληροφορίες του Flashnews.gr αναφέρουν ότι μετά το θανατηφόρο τροχαίο, η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα πρώτα στο αυτοκίνητο του 45χρονου επιχειρηματία και αμέσως μετά στο σπίτι που μένει (σε δημοτική ενότητα του δήμου Χανίων) με τα ευρήματα της έρευνας να μην έχουν γίνει γνωστά.

Τα στοιχεία για τον 45χρονο οδηγό της Porsche Cayenne, που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, όλο και είναι πιο επιβαρυντικά προς εκείνον, καθώς - σύμφωνα με το cretapost.gr - είναι ένας άνθρωπος που έχει απασχολήσει τις Αστυνομικές Αρχές Κρήτης και μάλιστα ήταν με αναστολή.

Ο 45χρονος οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, εκτός του ότι πριν το τροχαίο ήταν σε κατάσταση μέθης και μάλιστα ήταν και υπότροπος, αφού πρόσφατα του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα για τροχονομική παράβαση και οδηγούσε δίχως αυτό!

Πενθος στα Χανιά για τον 22χρονο Παναγιώτη

Εν τω μεταξύ, στο πένθος έχει βυθιστεί οι οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του 22χρονου που έχασε άδικα και πρόωρα τη ζωή του στο τροχαίο.

Στις 4 το απόγευμα σήμερα θα γίνει η κηδεία του αδικοχαμένου Παναγιώτη Καρατζή και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Αρώνι Ακρωτηρίου.

«Ξημερώνει η μέρα που ο αγαπημένος μας ξάδερφος θα μετακομίσει σε ένα άλλο σπίτι, σε μια άλλη γειτονιά – στη γειτονιά των αγγέλων... Έφυγες τόσο άδικα, τόσο νωρίς, χωρίς να φταις σε τίποτα. Μια ζωή γεμάτη όνειρα, γέλια και αγάπη κόπηκε στη μέση, κι εμείς μείναμε πίσω να προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε την απουσία σου» γράφει στο Facebook η ξαδέρφη του άτυχου Παναγιώτη, Μαριαλένα.

Ο Παναγιώτης Καρατζής, γιος του προπονητή Αντώνη Καρατζή, είχε αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες του τοπικού, έχοντας κάνει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία Σούδας ενώ ακόμα είχε φορέσει τις φανέλες των Πλατανιά, Ικάρου, Ποσειδώνα Τσικαλαριών, Κουμπέ, Ηφαίστου, Τιτάνα, ενώ υπήρξε μέλος και των Μικτών ομάδων Χανίων.

Τοπικοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι εξέδωσαν, στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης, συλλυπητήριες ανακοινώσεις, η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν ο 22χρονος ανακοίνωσε ότι σήμερα θα παραμείνει κλειστή λόγω πένθους, ενώ ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πιθαρίου ακύρωσε την προγραμματισμένη κοπή πίτας την Κυριακή, ως ένδειξη πένθους, καθώς ο 22χρονος ήταν κάτοικος της περιοχής.

Σε προγούμενη ανάρτησή της, η ξαδέρφης του Παναγιώτη αποκάλυψε τα τελευταία λόγια που είπε ο 22χρονος στην μητέρα του, λίγο πριν φύγει από την ζωή.

«Παιδάκι μου που πας, 22 χρονών.. έφυγες χωρίς να έχεις φταίξει πουθενά , τόσο άδικα με τέτοιον τρόπο…

Μαμά, είπες: ‘Στις 3 θα είμαι πίσω.’ Και στις 3 ακριβώς, ταξίδεψες για ένα μέρος δίχως επιστροφή»

.

