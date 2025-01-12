Ελαιόλαδο: Στα ύψη παραμένει η τιμή του στα ράφια των σούπερ μάρκετ

Πολύ υψηλή συνεχίζει να παραμένει η τιμή πώλησης του ελαιολάδου καθώς αν και η τιμή εκκίνησης από τον παραγωγό έχει σημειώσει κατακόρυφη πτώση στα 5 ευρώ ανά λίτρο, ο καταναλωτής δεν την έχει δει στο ράφι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, οι παραγωγοί στην Κρήτη καταγγέλλουν αισχροκέρδεια και δηλώνουν αποφασισμένοι να μην πουλήσουν τη σοδειά τους όσο-όσο. Σήμερα, στα σούπερ μάρκετ, η τιμή ενός λίτρου ελαιολάδου κυμαίνεται από 9,38 ευρώ έως 14,77.

«Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο φεύγει σήμερα από τον παραγωγό στα 4.8 ευρώ και 5 ευρώ, αλλά δυστυχώς καταλήγουν στα 15 ευρώ», λέει ο Μύρων Χιλετζάκης, πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, η κατάσταση είναι απελπιστική. «Το κόστος παραγωγής είναι 4,5 ευρώ, δεν βγάζουμε ούτε το μεροκάματό μας», τονίζει ο κ. Χιλετζάκης , επισημαίνοντας ότι «δεν δικαιολογείται» η αυξημένη τιμή με την οποία πωλείται στα καταστήματα.

Μάλιστα, το ελαιόλαδο μέχρι να φτάσει στον καταναλωτή έχει να αντιμετωπίσει πέντε «καπέλα». Παραγωγοί και καταναλωτές ζητούν την άμεση παρέμβαση του κράτους, καταγγέλλοντας ότι τα κέρδη παραμένουν στους μεσάζοντες.

Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι για να πέσει η τιμή του ελαιολάδου στο «ράφι» θα πρέπει να πουληθούν νωρίτερα τα περσινά αποθέματα, τα οποία αγοράστηκαν σε υψηλότερες τιμές.

Πηγή: skai.gr

