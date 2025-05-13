Κατέληξε ο ένας εκ των 4 τραυματιών του τροχαίου που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Τρίτης (13/5) στην παραλιακή.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν IX στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις νεαροί -ηλικίας 19 με 21 ετών- εξετράπη της πορείας του επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε κολώνα φωτεινού σηματοδότη στο ύψος της οδού Σαράφη στον Άλιμο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

