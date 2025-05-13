Τροχαίο τα ξημερώματα στην παραλιακή - Τέσσερις τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης στην παραλιακή.

ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε σε κολώνα φωτεινού σηματοδότη στο ύψος της οδού Σαράφη στον Άλιμο.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα τα οποία επέβαιναν στο όχημα (νεαρά άτομα ηλικίας από 19 έως 21 ετών), δύο εκ των οποίων σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο.

