Κατεσβέσθη η φωτιά σε κατάστημα εστίασης στα Σπάτα

Η φωτιά μικρής έκτασης σημειώθηκε σε κάδο σκουπιδιών σε κατάστημα εστίασης στα Σπάτα - Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα 

UPDATE: 20:15
Πυροσβεστική

Κατεσβέσθη η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε κατάστημα εστίασης, στο εμπορικό πάρκο, στα Σπάτα

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μικρής έκτασης σημειώθηκε σε κάδο σκουπιδιών σε κατάστημα εστίασης. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμό, ενώ μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ο χώρος εκκενώθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Σπάτα
