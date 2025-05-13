Κατεσβέσθη η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε κατάστημα εστίασης, στο εμπορικό πάρκο, στα Σπάτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μικρής έκτασης σημειώθηκε σε κάδο σκουπιδιών σε κατάστημα εστίασης. Δεν υπήρξε αναφορά για τραυματισμό, ενώ μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ο χώρος εκκενώθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

