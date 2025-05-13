Κιλκίς: Κλοπές σε 23 ναούς μέσα σε 8 μήνες

Μέσα σε 8 μήνες διέρρηξαν συνολικά 23 εκκλησίες σε διάφορες περιοχές του Κιλκίς.

Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, εξιχνίασαν τις απανωτές κλοπές των ναών για τις οποίες συνελήφθησαν ένας 27χρονος κι ένας 17χρονος ανήλικος ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη τεσσάρων συνεργών τους: ενός 24χρονου και ενός 25χρονου και δύο ακόμη ανηλίκων, ο ένας 15 ετών και ο άλλος 17, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής.

Οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν το βράδυ της 12ης Μαΐου να κινούνται με όχημα σε περιοχή του Κιλκίς και όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, λίγο νωρίτερα είχαν αφαιρέσει μικρό χρηματικό ποσό από παρεκκλήσι κοιμητηρίου.

Από την έρευνα στη προέκυψε ότι οι νεαροί με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, από τον περασμένο Οκτώβριο διέπραξαν άλλες 14 διαρρήξεις σε ιερούς ναούς ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν άλλους 8.

Από τους ναούς αφαίρεσαν συνολικά 1.700 ευρώ, δισκοπότηρα και μία ηλεκτρική συσκευή. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

