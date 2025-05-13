Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση των θανάτων τριών μελών της ίδιας οικογένειας στο Ελληνικό. Η υπόθεση έχει περάσει στα χέρια των έμπειρων αξιωματικών του ανθρωποκτονιών που καλούνται να ρίξουν φως στη μυστήρια αυτή υπόθεση καθώς και τα τρία μέλη της οικογένειας - μητέρα 98 ετών, κόρη 78 ετών και γιος 75 ετών - έφυγαν από τη ζωή μέσα σε διάστημα 13 ημερών.

Κοινό πρόσωπο στους τρεις θανάτους είναι η οικιακή βοηθός βουλγαρικής καταγωγής που είχε προσλάβει η οικογένεια καθώς αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας και χρειάζονταν βοήθεια.

Η οικιακή βοηθός η οποία διαμένει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν είναι ύποπτη για τον θάνατο κάποιου εκ των τριών μελών της οικογένειας.

Χθες ωστόσο πέρασε το κατώφλι του ανθρωποκτονιών προκειμένου να δώσει κατάθεση και να απαντήσει στα σκοτεινά σημεία που υπάρχουν στην υπόθεση.

Το skai.gr παρουσιάζει όσα είπε στους έμπειρους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών που διήρκησε η κατάθεση της.

«Με προσέλαβε η κ. Βέρα (κόρη ηλικιωμένης) για να φροντίζω κυρίως τη μητέρα της την κ. Κατερίνα. Η κ. Βέρα μου είχε πει πως δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει στις δουλειές και τις υποχρεώσεις του σπιτιού γι αυτό χρειαζόταν μια γυναίκα. Μάλιστα μου είχε πει πως και η ίδια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά της και έφερε βηματοδότη. Η κ. Κατερίνα χρειαζόταν βοήθεια ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ξεκίνησα να πηγαίνω στο σπίτι τέλη Φεβρουαρίου, δεν πήγαινα καθημερινά γιατί δούλευα part time και αμειβόμουν με 20 ευρώ την ώρα.

Τον κ. Μιχάλη δεν τον γνώρισα, όταν ξεκίνησα στη δουλειά νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτό που ήξερα από συζητήσεις με την κ Βέρα ήταν πως δούλευε για χρόνια στο Καναδά και ήταν σπουδαίος άνθρωπος.

Όσον αφορά τη σχέση μητέρας και κόρης ήταν πολύ δεμένες. Θυμάμαι πως η κ Βέρα κατέρρευσε όταν έμαθε πως πέθανε η μητέρα της. Της είχε πολύ μεγάλη αδυναμία. Τα κλειδιά του σπιτιού είχα ζητήσει πολλές φορές να τους τα παραδώσω αλλά δεν τα έπαιρναν. Όσον αφορά περιουσίες και λεφτά δεν ξέρω τι είχαν. Σας είπα πως εργαζόμουν μαζί τους για μικρό χρονικό διάστημα. Ένα περιστατικό που θέλω να αναφέρω ήταν πως μια μέρα που πήγα να εργαστώ χτύπαγα το κουδούνι και δεν μου άνοιγε κανείς. Φοβήθηκα πως κάτι έχει συμβεί γιατί ήταν ηλικιωμένοι και ήξερα πως είχαν προβλήματα υγείας και πανικοβλήθηκα. Κάλεσα την αστυνομία και με τη βοήθεια κλειδαρά άνοιξαν την πόρτα. Να ψάξετε στο περιβάλλον του κ. Μιχάλη υπήρχε μια γυναίκα περίεργη που δεν ξέρω τι ρόλο έπαιζε. Εγώ ποτέ δεν προσπάθησα να πάρω τίποτα από κανέναν, έκανα μόνο τη δουλειά μου όπως την κάνω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα και κανείς δεν έχει να μου προσάψει τίποτα».

Αξιωματικός που ερευνά την υπόθεση μιλώντας στο skai.gr δηλώνει βέβαιος πως πολύ σύντομα θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και θα γνωρίζουμε αν μιλάμε στην υπόθεση αυτή για εγκληματική ενέργεια ή παθολογικά αίτια και αυτό γιατί πέραν της έρευνας του ανθρωποκτονιών φως θα ρίξουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις που έχουν γίνει στις σωρούς.

Εκεί θα διευκρινιστεί αν ευθύνεται ανθρώπινο χέρι για τους θανάτους - χορηγώντας τοξική ουσία - δηλητήριο ή όχι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν οι Αρχές και αφορούν τους ιατρικούς φακέλους των τριών ανθρώπων η 98χρονη έφυγε από τη ζωή στις 15 Απριλίου με αιτία θανάτου τη σηπτική καταπληξία, η 78χρονη κόρη της στις 21 Απριλίου με αιτία θανάτου την πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή και ο 78χρονος στις 28 Απριλίου με αιτία θανάτου την καρδιακή ανακοπή.

Ακόμη έχει ζητηθεί η άρση των τραπεζικών λογαριασμών της οικογένειας για τυχόν ύποπτες κινήσεις δεδομένου ότι η οικογένεια είχε περιουσία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον Καναδά όπου ο Μιχάλης δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά και διέμενε.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει ακόμη μια γυναίκα η οποία φέρεται να είχε επισκεφτεί τον 75χρονο - γιο της οικογένειας - στο νοσοκομείο.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως για τον θάνατο των τριών η εισαγγελία πρωτοδικών έχει διατάξει επείγουσα έρευνα.

