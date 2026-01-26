Απομακρύνεται από τη Μινεάπολις ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής Γκρέγκορι Μποβίνο, μετά τις αντιδράσεις για τον χειρισμό της υπόθεσης του Άλεξ Πρέτι, με τον Λευκό Οίκο να αναθέτει τον συντονισμό των επιχειρήσεων στον τσάρο των συνόρων, Τομ Χόμαν.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το CNN, αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια το Σαββατοκύριακο για τον τρόπο με τον οποίο ο Μποβίνο και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ διαχειρίστηκαν τις αντιδράσεις μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη. Κατά μία πηγή, ο Τραμπ πέρασε αρκετές ώρες την Κυριακή και τη Δευτέρα παρακολουθώντας την κάλυψη των γεγονότων και εμφανίστηκε προσωπικά δυσαρεστημένος με την εικόνα που εξέπεμπε η κυβέρνησή του.

Άλλες πηγές αναφέρουν ότι ο Μποβίνο, ο οποίος είχε καταστεί το πρόσωπο της επιχείρησης για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής στη Μινεσότα, επιδείνωσε την κατάσταση ισχυριζόμενος ότι ο Πρέτι σκόπευε να «σφαγιάσει» ομοσπονδιακούς πράκτορες. Έδωσε συνέντευξη στο CNN και πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή, ωστόσο καμία από τις δύο εμφανίσεις δεν κατόρθωσε να περιορίσει την κριτική ή τις αντιφάσεις γύρω από την κυβερνητική αντίδραση, ανέφεραν αξιωματούχοι στο CNN.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, οι συζητήσεις για την απομάκρυνση του Μποβίνο από τη Μινεσότα ξεκίνησαν το απόγευμα της Κυριακής.

Εν τω μεταξύ, συνεργάτες της κυβέρνησης εμφανίστηκαν ενοχλημένοι όταν η Νόεμ χαρακτήρισε τον Πρέτι «εγχώριο τρομοκράτη» και τον κατηγόρησε ότι επιδείκνυε όπλο, ισχυρισμό, που όπως σημειώνεται, δεν επιβεβαιώθηκε από τα διαθέσιμα βίντεο.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ αποστασιοποιήθηκε από τον χαρακτηρισμό «εγχώριος τρομοκράτης» κατά την ενημέρωση της Δευτέρας, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί θέση που έχει υιοθετήσει προσωπικά ο Τραμπ. Δεν ανέφερε ρητά ότι ο Μποβίνο αποχωρεί από τη Μινεσότα, δήλωσε ωστόσο ότι ο Χόμαν θα είναι το «κύριο σημείο επαφής επί του πεδίου στη Μινεάπολη», ενώ ο Μποβίνο θα «συνεχίσει να ηγείται» της Συνοριοφυλακής σε εθνικό επίπεδο.



Πηγή: skai.gr

