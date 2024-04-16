Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στον Βόλο η οποία έγινε αντιληπτή σε όλη την πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews η έκρηξη σημειώθηκε σε κέντρο διασκέδασης στην περιοχή των Παλαιών κοντά στον Old City, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες δεν προκλήθηκε πυρκαγιά.

Από την έκρηξη, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οφείλεται σε γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο του καταστήματος, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη γύρω περιοχή.

Πηγή: skai.gr

