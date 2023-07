Ο απροσδόκητος και άδικος θάνατος των δύο συμμαθητών από την Ιρλανδία Andrew O'Donnell and Max Wall που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους με καλοκαιρινές διακοπές στο νησί της Ίου απασχολεί όλες αυτές τις ημέρες τα βρετανικά και ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Σήμερα, οι σοροί των δύο 18χρονων αγοριών μεταφέρθηκαν στον Πειραιά για νεκροψία, ενώ οι συντετριμμένοι γονείς τους έχουν φτάσει στην Ελλάδα για να παραλάβουν στη συνέχεια τα αγόρια τους και να τα μεταφέρουν «σπίτι».

Preparations are under way to repatriate the remains of two teenagers from Dublin who died in Greece https://t.co/WZnropjYm6

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο O'Donnell φαίνεται πως έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του ενώ περπατούσε προς το ξενοδοχείο του κατά μήκος απότομων βράχων τα ημερώματα του Σαββάτου, μετά από βραδινή έξοδο στη Χώρα της Ίου.

Η σορός του O'Donnell βρέθηκε το πρωί της Κυριακής και ο φίλος του, Max Wall, κατέρρευσε από σοκ κοντά στο λιμάνι στις 2 το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, όταν ενημερώθηκε για το θάνατο του φίλου του. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός είχε ιστορικό καρδιακών προβλημάτων.

Our thoughts are with Andrew O'Donnell and Max Wall’s family and friends at this awful time.

We offer our sincerest condolences to the Class of 2023, the school staff &!the pupils.

The Union is here to support the school staff & past pupil population at this difficult time. pic.twitter.com/hxjvGRnWZA