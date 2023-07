Στον Πειραιά για νεκροψία μεταφέρονται οι σοροί των δυο νεαρών Ιρλανδών που πέθαναν στην Ίο

Στον Πειραιά όπου θα διενεργηθεί νεκροψία μεταφέρονται σήμερα οι σοροί των δύο νεαρών Ιρλανδών που βρέθηκαν νεκροί στο νησί της Ίου, τις προηγούμενες μέρες, όπου βρισκόταν για διακοπές

Οι δύο συμμαθητές και φίλοι έφτασαν στο νησί της Ίου για να γιορτάσουν, μαζί με αλλους συμμαθητές τους την αποφοίτηση τους και η εκδρομή εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικές Αρχές, ο ένας βρέθηκε νεκρός σε χωράφι του νησιού με τραύμα στο κεφάλι και ο δεύτερος έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει, στεναχωρημένος από τον θάνατο του φίλου του.

Max Wall and Andrew O’Donnell both died in separate incidents while on the same holiday in Greecehttps://t.co/rOHDbQbIqe