Το Πρόγραμμα «Οι Ήρωες της Digea», δίπλα στα παιδιά του Έβρου

H Digea, συνεπής στους σκοπούς του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Οι Ήρωες της Digea», που έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τα παιδιά, επισκέφθηκε σχολεία και δομές φιλοξενίας του Νομού Έβρου, όπου προσέφερε ηλεκτρονικά και χρηστικά είδη για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δομές, καθώς και προσωπικά δώρα σε κάθε παιδί.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίκος Μαστοράκης και στελέχη της εταιρείας, επισκέφθηκαν τα μονοθέσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Μεγάλου Δέρειου του Δήμου Σουφλίου, το 1o Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτείχου, το Ειδικό Νηπιαγωγείο, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το ΕΕΕΕΚ και το ΕΝΕΕΓΥΛ του Δήμου Ορεστιάδας, το Ειδικό Νηπιαγωγείο, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το ΕΝΕΕΓΥΛ και το ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης καθώς και τα Παιδικά Χωριά SOS Αλεξανδρούπολης.

Τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αγκάλιασαν τη δράση με θερμό καλωσόρισμα, με τραγούδια και χορό, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές που χάρισαν στην ομάδα της Digea και με ευχαριστίες για την προσφορά των ειδών, αλλά κυρίως για την φυσική παρουσία, το ενδιαφέρον και τα χαμόγελα που μοίρασαν στα παιδικά πρόσωπα.

Τη δράση στήριξαν με την παρουσία τους και την ενεργό συμμετοχή τους εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Νίκος Μαστοράκης δήλωσε σχετικά: «Το πρόγραμμα «Οι Ήρωες της Digea», δημιουργήθηκε το 2018, με σκοπό να αγκαλιάσει και έμπρακτα να υποστηρίξει το πιο ευαίσθητο τμήμα της κοινωνίας μας, τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες.

Επισκεφθήκαμε κατά προτεραιότητα την περιοχή του Έβρου που ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, δίνοντας το μήνυμα σε περισσότερα από 460 παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους, ότι δεν είναι μόνοι, η κοινωνία είναι κοντά και τους στηρίζει. Έχουμε επισκεφθεί πολλά σημεία της Ελλάδας αλλά η ζεστασιά, η φιλοξενία και ο ενθουσιασμός των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων που συναντήσαμε στον Έβρο , ήταν μία μοναδική εμπειρία.

Είναι πραγματικά ένας τόπος πολύ όμορφος και πολύ φιλόξενος».

Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Ήρωες της Digea» συνεχίζει το ταξίδι του και το 2024, με επισκέψεις και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας στήριξη στα παιδιά και στις τοπικές κοινωνίες.

Σχετικά με την Digea

H Digea ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την παροχή και ανάπτυξη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου, αναλαμβάνοντας το έργο της ψηφιακής μετάβασης της χώρας στην ψηφιακή εποχή και την ενημέρωση και σχετική καθοδήγηση των τηλεθεατών.

Από το 2014, έχει λάβει από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) την άδεια παρόχου δικτύου για την εκπομπή σε ψηφιακό σήμα του τηλεοπτικού προγράμματος των ιδιωτικών καναλιών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας και είναι υπεύθυνη για την εκπομπή σήματος των σταθμών, χωρίς τη δυνατότητα επέμβασης στο περιεχόμενό τους.

Με τεχνικό εξοπλισμό κορυφαίας τεχνολογίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και άρτια υλικοτεχνική υποδομή, παρέχει στους τηλεθεατές ψηφιακό σήμα υψηλής ποιότητας σε εικόνα και ήχο.

Το όραμα της εταιρείας είναι η μεγιστοποίηση της τηλεοπτικής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές να εξερευνήσουν τον κόσμο της επίγειας, ελεύθερης, ψηφιακής τηλεόρασης.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.digea.gr

Πληροφορίες για τα ΜΜΕ: Ιωάννα Κολιάδου, Διευθύντρια Εμπορικού και Επικοινωνίας, 210 6838719, ikoliadou@digea.gr

Πηγή: skai.gr

